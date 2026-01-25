Muere una vecina de Lleida en un accidente en L’Ampolla

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una vecina de Lleida de 30 años falleció la noche del viernes al chocar con su vehículo con un jabalí en la N-340 en L'Ampolla, en el Baix Ebre. Según el Servei Català de Trànsit, a causa de la colisión, el vehículo volcó y salió de la vía. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 21.35 horas del accidente. La víctima, S.V., natural de Alzira (València), era profesora de una academia de idiomas de la capital del Segrià. Era la única ocupante del vehículo accidentado. Se trata de la segunda víctima mortal en accidente de tráfico de este año en las carreteras interurbanas catalanas. A causa del siniestro, se activaron cuatro patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En un comunicado en las redes sociales, la academia mostró su “más sincero pésame a la familia, amistades y personas cercanas” y les expresó “todo nuestro apoyo”.

En 2024, las carreteras catalanas registraron 15 accidentes de tráfico al día por choques con animales, de los que 10 eran con jabalíes. Los siniestros con fauna involucrada han aumentado cerca de un 50% entre 2019 y 2024. En la demarcación de Lleida, suponen el 57% del total de accidentes de tráfico. En 2024, hubo 883 siniestros causados por fauna, de los que 224 fueron en la Noguera.

El pasado año, 32 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en las carreteras leridanas, tres más que en 2024. Los Mossos imputaron a más de 40 conductores por causar accidentes con heridos en Ponent, según los datos recopilados por el Àrea Regional de Trànsit de Ponent, con competencias en las comarcas del Segrià, Les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Urgell, la Segarra y la Noguera. Entretanto, nueve conductores fueron detenidos o imputados por homicidio por causar siniestros mortales en las comarcas de Lleida.