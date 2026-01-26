El PP denuncia un campamento ilegal en el Camí Vell d’Albatàrrec, en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP en la Paeria de Lleida ha denunciado la detección de un nuevo campamento en el Camí Vell d'Albatàrrec, en el que, señaló, se ha localizado una nave de grandes dimensiones, abandonada desde hace tiempo, con presencia de personas sin techo.

La portavoz popular, Anna Florista, advirtió de que “no estamos ante un hecho aislado ni puntual”. En este sentido, recordó que ya denunciaron otros campamentos en la avenida Tarradellas.