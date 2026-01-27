Así es el proyecto constructivo para evitar la inundabilidad del barrio de Cappont de Lleida: compuertas más grandes y un nuevo muro

El proyecto constructivo de las actuaciones de protección frente a avenidas de la margen izquierda del río Segre, que la Paeria adjudicó a SPESA Ingeniería S.A. y que está en proceso de evaluación ambiental, incluye “el recrecimiento y adecuación” de las seis compuertas del canal de Seròs con el objetivo de aumentar la protección frente a episodios de crecida e inundaciones.

El documento detalla que “las compuertas tienen unas dimensiones aproximadas de cuatro metros de ancho y su modificación permitirá elevar la lámina de agua controlada y aumentar la capacidad de contención y gestión hidráulica en situaciones de avenidas”. Para ello, se desmontarán las seis compuertas utilizando “medios de elevación adecuados” y minimizando las interferencias con el funcionamiento del canal. Serán trasladadas a un taller especializado, donde se efectuarán los trabajos de “recrecimiento estructural”, que consistirán en la incorporación de nuevos elementos metálicos y refuerzos, así como la adaptación de los sistemas de cierre y estanqueidad”. Después se reinstalarán en su emplazamiento y se verificará su funcionamiento.

Otra de las obras para evitar la inundabilidad de Cappont es la adecuación del muro existente en el camino de Grenyana, que tiene una longitud de 519 metros. Está previsto retirar la barrera de seguridad actual y demoler la acera existente, para construir otra transitable con una anchura de 1,30 metros, así como instalar una valla de separación respecto del vial y una barandilla de madera estilo tejano.

Asimismo, en la zona de las compuertas del origen del canal de Serós se ejecutará un segundo tramo de muro de 83 metros, con una acera transitable y muro de asiento corrido. También se plantarán decenas de arbustos.

Además, se adecuará una senda de la Séquia dels Canals al sur del camino de Grenyana, que actualmente se encuentra impracticable por la abundante vegetación. Esta actuación tiene como objetivo evitar la entrada de caudales a través de la clamor de los canales hacia el sur, además de crear un paseo en un entorno naturalizado. En total, se restaurarán 145 metros de senda.