Aval del economista Antón Costas al Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social se reunió ayer. - JORDI ECHEVARRIA

El economista Antón Costas pronunció ayer una ponencia en la reunión del Consejo Económico y Social, en la que avaló este organismo como espacio de diálogo y consenso sobre el futuro de Lleida.

En el consejo se presentó el borrador de la Agenda Estratégica de Lleida 20250, el documento que debe marcar los consensos de la ciudad en materia económica y social de los próximos años y que incorporará un nuevo apartado dedicado a las personas.

