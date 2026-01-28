El precio de la vivienda nueva en Lleida se ha encarecido un 20,6% en cinco años

El precio medio de la vivienda de obra nueva en Lleida se ha encarecido un 20,6% en los últimos cinco años, pasando de los 1.390 euros que valía el metro cuadrado en 2020 a los 1.677 que costaba el pasado diciembre. Así lo muestran los datos publicados ayer por Sociedad de Tasación, que constatan que el precio de la obra nueva se ha encarecido en 287 euros de media en apenas un lustro, mientras que en el último año la subida ha sido del 6,5%, 102 euros más. Unos valores que, pese a haberse incrementado de forma notable en los últimos años, todavía están lejos de su máximo histórico.

Concretamente, el valor récord de la obra nueva en Lleida se registró en el segundo trimestre de 2007, cuando se alcanzaron los 1.935 euros por metro cuadrado, 258 euros más que lo que cuesta actualmente. Sin embargo, desde Sociedad de Tasación advierten que tanto la capital de Ponent como las del resto de comunidades catalanas están acercándose a los valores máximos, mientras que Barcelona ya lo ha alcanzado este pasado diciembre al llegar a los 5.987 euros el metro cuadrado, el precio más alto de todo el Estado. Por su parte, en Girona es de 2.727 euros, un 6,4% más que hace un año, y en Tarragona de 2.370 euros, un 5,9% más.

En el conjunto de la provincia, el precio de la obra nueva se situó en diciembre en los 1.533 euros, un 4,7% más, lo que lo convierte en la segunda que más se incrementó este valor en 2025, solo superada por Barcelona, donde se encareció un 8,3% (3.887 euros). Pese a ser de las provincias que ha registrado una mayor subida, sigue siendo la región catalana donde la vivienda nueva es más barata y con diferencia. Prueba de ello es que la siguiente más económica es Tarragona con 1.803 euros (+4,6%), seguida de Girona con 2.109 euros (+4,1%).

El estudio de Sociedad de Tasación también analiza la obra nueva en tres poblaciones leridanas además de la capital: Tàrrega, La Seu d’Urgell y El Pont de Suert. En la primera el precio aumentó un 5,1% hasta los 1.336 euros; en la segunda la subida fue del 5,3%, llegando a los 1.873 euros, mientras que en la capital de la Alta Ribagorça el precio se mantiene igual que hace un año: 1.398 euros el metro cuadrado.