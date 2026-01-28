Los retrasos siguen en Rodalies y llegan a más de 2 horas en los AVE

El servicio de Rodalies funcionó ayer con relativa normalidad pero con demoras y con transbordos en autobús en las líneas que unen Lleida con Barcelona a través de la costa y de Manresa. Además, las demoras en los trenes de alta velocidad van en aumento. Las limitaciones de velocidad que Adif impuso en varios puntos del corredor Madrid-Lleida-Barcelona y el hecho de que muchos maquinistas circulen a mucha menos velocidad de lo permitido son las principales causas de estos retrasos, que fueron desde los 30 minutos hasta más de dos horas en algunos convoyes. Prueba de ello es que el AVE procedente de Madrid que debía parar en Lleida a las 9.37 horas aún no había llegado a la estación pasadas las diez y media, mientras que el que hacía el mismo recorrido y que tenía programada la parada en Ponent a las 14.29 estaba previsto que llegara a las 16.47 horas, doblando el tiempo fijado para el viaje.

Alta velocidad aparte, en Lleida ciudad los Rodalies circularon sin incidencias salvo en el RL3 de las 8.00, que no pudo salir y sus viajeros tuvieron que esperar al siguiente convoy que salió rumbo a Cervera sobre las 9.00. Tanto la RL3 como la RL4 funcionaron con cierta normalidad pese a las demoras, que se atribuyeron al hecho de que parte del recorrido debe realizarse por carretera desde el lunes. A modo de ejemplo, el tren procedente de Terrassa que debía llegar a Tàrrega a las 7.01 horas lo hizo finalmente a las 7.45h, con 45 minutos de retraso, ya que parte del trayecto anterior se cubrió en autobús. Esta incidencia también afectó al tren que tenía que salir de Tàrrega a las 7.46 horas con destino a Lleida —procedente de Cervera—, que acabó llegando a la estación a las 8.03 horas. Los usuarios seguían ayer resignados, aunque recuperaron la confianza en el tren porque, a pesar de los retrasos, reconocieron que sigue siendo un medio de transporte cómodo. Sin embargo, a primera hora en la estación de Tàrrega se notaban los nervios entre los estudiantes, temiendo llegar tarde un día más a clase, o entre pasajeros como una mujer que tenía que cuidar de su nieta en Lleida y que, al demorarse, hizo que su hijo llegara tarde al trabajo.

Por su parte, la estación de tren de Cervera presentaba poca afluencia de usuarios a primera hora de la mañana e incluso algunos que usan Rodalies diariamente optaron de nuevo por recurrir a los autobuses de línea. El tren de la RL4 que iba en dirección Manresa y Terrassa de las 9.35 llegó diez minutos tarde. Aquellos pasajeros que tenían que hacer el transbordo al autobús para seguir el trayecto por carretera se encontraron con un problema de última hora: el autobús no había llegado y el personal de la estación no pudo decirles a qué hora lo haría, teniendo que esperarse en la estación de tren.

“Ya alertamos del mal estado de la vía en L’Espluga de Francolí”

La plataforma Usuaris Avant Catalunya aseguró ayer que la rotura de la vía de alta velocidad detectada ayer por Adif en L'Espluga de Francolí que el lunes obligó a reducir a 80 kilómetros por hora la velocidad máxima está en “un tramo del que hace tiempo que alertamos de vibraciones anómalas y posibles deficiencias estructurales”. Destacan que los hechos “demuestran que las inspecciones no son suficientes”, por lo que exigió al Govern acalarar las causas de esta rotura y una revisión integral de la vía. En relación a los nuevos trenes Avant entre Lleida y Barcelona, la plataforma pidió que estos “no causen retrasos a los servicios actuales” y sustituir los convoyes por otros con mayor capacidad. La entidad recordó que han convocado con otras plataformas una manifestación el 7 de febrero a las 17.00 horas en la plaza Sant Jaume Barcelona para protestar por las deficiencias del servicio ferroviario catalán.