El Secà de Lleida crecerá hacia el norte con viviendas hasta el campo del Recasens

El nuevo Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) de Lleida proyecta "un gran espacio residencial" en el extremo norte del Secà, siguiendo la calle del Camí de Marimunt hasta unir el barrio con el campo municipal de fútbol del Recasens, sede del AEM. El alcalde, Fèlix Larrosa, ha explicado esta mañana que el ayuntamiento ha trabajado en una propuesta con el club y otros colectivos para construir "un gran espacio deportivo y comunitario" con una "zona de equipamientos y zonas verdes alrededor de las actuales instalaciones del Recasens". El objetivó será doble: "mejorar la eficacia de la competitividad del club", que podrá crecer en servicios e instalaciones, y crear "un gran espacio de disfrute para los vecinos", ha señalado.

Larrosa ha visitado esta mañana las obras de renovación del alcantarillado en la calle Artur Mor, en la Mariola. Allí ha explicado que está previsto que las obras de la avenida Balmes, a cargo de la misma empresa, finalicen alrededor del 20 de febrero. Ha detallado que quedan detalles de mobiliario urbano, plantar algunos árboles y elevar todos los pasos de peatones para que queden en una plataforma única con las aceras.