Lleida estrena nuevos carteles que reivindican su tradición universitaria desde 1300

Uno de los carteles que se han instalado en la carretera N-II. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

El ayuntamiento ha instalado en las principales entradas de la ciudad carteles que hacen referencia a que Lleida es ciudad universitaria desde el año 1.300, cuando se fundó el Estudi General. Ya están colocados en las carreteras N-II y N-240 y durante el año se instalarán en el resto de vías.

La iniciativa forma parte del plan de acciones que la Paeria y el Consell Social de la Universitat de Lleida han acordado para poner en valor la tradición académica de Lleida y atraer y retener talento joven. Esta acción se complementa con otras que se están llevando a cabo, como el proceso de expropiación de un bloque del Centro Histórico para construir 50 apartamentos para la comunidad universitaria.

Es una operación que la Paeria anunció a principios de semana y que incluye otras 3 zonas más del barrio en los que se hará vivienda nueva.