Asamblea vecinal para tratar el proyecto de las Josefinas

Las asociaciones de Templers-Escorxador e Instituts-Sant Ignasi celebrarán el próximo lunes una asamblea en el local social de Santa Maria de Gardeny para conocer la opinión de sus vecinos sobre el proyecto para convertir el antiguo convento de las Josefinas en un centro cívico que, entre otros servicios, tendrá una treintena de plazas de albergue para mujeres y personas mayores sin hogar. Una reunión que ha convocado el representante de estos dos barrios en el Consell de Ciutat, Miquel Barniol, tras acordarlo con sus presidentas vecinales. “Queremos dar voz a los vecinos, que opinen qué les parece este proyecto y qué aspectos cambiarían”, dijo Barniol, que señaló que, si bien algunos de los usos previstos en el antiguo convento son positivos, otros generan dudas. “Recuperar el espacio en sí es una buena idea, así como que haya servicios para el barrio como un centro de día o una ludoteca; en cambio, el tema de los alojamientos ya no gusta tanto y más teniendo en cuenta la cantidad de pisos tutelados que tenemos por la zona”, añadió Barniol.

El proyecto para recuperar las Josefinas como un centro comunitario, que el gobierno municipal denomina ‘hub’ cívico, es uno de los pilares del nuevo modelo de inclusión social de la Paeria, que está presupuestado en 13,9 millones de euros y cofinanciado por la Generalitat. Se trata de un complejo de 2.546 metros cuadrados formado por dos edificios y un patio interior en el se quieren habilitar espacios de Participación Ciudadana, un centro de día para la tercera edad, así como 25-30 plazas para mujeres y personas mayores sin hogar. Será un equipamiento “gemelo” al previsto en la antigua Escola Balàfia y que ha sido rechazado por parte de sus vecinos, que han organizado hasta 3 manifestaciones en contra. Precisamente, en el pleno del viernes hubo 3 mociones relativas al modelo de inclusión, dos en contra de PP y Junts y una a favor de un plan consensuado de ERC. Las dos primeras se rechazaron y la tercera se aprobó gracias a los votos de PSC, ERC y Comú.