Fuera de servicio 2 de los 8 boxes de la UCI del Santa Maria por goteras

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El hospital Santa Maria se ha visto obligado a cerrar temporalmente dos de los ocho boxes de su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al haber varias goteras procedentes de la cubierta a causa de los últimos episodios de lluvias intensas. Así lo confirmó ayer la empresa pública que lo gestiona, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que indicó que ha tomado la medida “por motivos de seguridad y calidad asistencial”.

Fuentes del centro explicaron que, para resolver esta incidencia, se han llevado a cabo varias actuaciones correctoras puntuales “que han sido efectivas en determinados momentos”. Aun así, señalaron que la intensidad y recurrencia de las últimas lluvias han provocado la aparición de nuevas filtraciones en diferentes puntos de la cubierta, “hecho que pone en evidencia el deterioro progresivo del actual sistema de impermeabilización”, añadieron.

Ante esta situación, el hospital ha contratado obras de impermeabilización integral de toda la cubierta de la UCI, “con el objetivo de resolver de forma definitiva las filtraciones y garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y confort”, afirmó una portavoz. Esta actuación no podrá llevarse a cabo hasta que acabe el actual episodio de lluvias.