Natàlia Lloreta, nueva jefa del gabinete de alcaldía de Fèlix Larrosa

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha firmado el decreto de nombramiento de Natàlia Lloreta como jefa del Gabinete de Alcaldía de la Paeria, cargo que asume a partir de este martes en sustitución de Xavier Batalla. Lloreta ha sido hasta ahora directora ejecutiva y miembro del consejo de administración de FiraTàrrega, donde ha llevado a cabo tareas de dirección estratégica, gerencia y gestión de equipos.

También es miembro de la junta directiva de la Coordinadora de Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas y de la Plataforma d’Arts de Carrer. Entre 2007 y 2011, Lloreta fue concejala de Servicios Municipales y Comunicación del Ayuntamiento de Tàrrega por AIPN, una marca política local vinculada al PSC.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra, ha cursado posgrados en creación y producción publicitaria, vídeo digital y tecnopolítica. A lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido tareas periodísticas y de gestión cultural. También dirigió la empresa Intersecció SCP, dedicada a la cultura y la comunicación, asumiendo, entre otros, la codirección del Festival Embarrat de creación contemporánea.