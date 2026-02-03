Plantan 18 árboles y 1.300 arbustos en la plaza Cervantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La plaza Cervantes contará con 18 nuevos árboles y 1.365 plantas arbustivas en las próximas semanas. Una iniciativa que el ayuntamiento lleva a cabo para hacer “más verde” esta céntrica plaza, mejorar la biodiversidad urbana y mitigar las altas temperaturas durante el verano. Entre las especies que se plantarán habrá encinas, ledoneros, robles, firmianas y fresnos, mientras que en los parterres habrá diferentes especies de plantas arbustivas, herbáceas y enredaderas, entre otras. La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, visitó ayer los trabajos de plantación con técnicos y representantes de las asociaciones de vecinos. Señaló que esta actuación en la plaza Cervantes se está llevando a cabo en otros puntos de la ciudad, como por ejemplo en el barrio del Secà de Sant Pere o en la plaza Sant Jordi de La Bordeta, para así habilitar corredores y espacios verde que den sombra a los vecinos en verano. Cabe recordar que el año pasado el consistorio ya hizo obras similares, como por ejemplo las rondas verdes que habilitó en la calle Riu Ebre de Cappont y en Doctor Fleming, junto al Camp d'Esports. En los próximos años la Paeria hará más plantaciones por la ciudad.