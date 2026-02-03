Proyecto pionero sobre educación inclusiva con docentes y estudiantes

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Los servicios territoriales de Educación y la Universitat de Lleida (UdL) participan conjuntamente en un proyecto europeo pionero en el Estado que tiene por objetivo formar a docentes de Infantil y Primaria, personal de los servicios educativos y estudiantes de Educación para mejorar sus competencias en educación inclusiva. “Se enmarca en el proyecto Ideate, financiado con fondos Erasmus y del que también forman parte universidades de Rumanía, Alemania, Grecia e Italia”, explicó la referente de educación inclusiva de los servicios territoriales de Lleida, Gessamina Vallès. “Por primera vez, unimos a maestros, profesores y estudiantes para reforzar un modelo educativo totalmente alineado con la Unión Europea”, valoró.

Los primeros pasos del proyecto se materializan en un curso de cuatro sesiones que combina teoría y práctica para abordar los principios básicos de la educación inclusiva, las competencias personales y el bienestar docente, la gestión de una aula con mirada inclusiva y el uso de herramientas digitales para favorecer la inclusión. Mañana empezará la primera edición, una prueba piloto con 20 docentes y 20 estudiantes, pero los organizadores esperan ampliar el proyecto a partir del curso que viene con hasta 140 estudiantes y 100 maestros y profesores. En un futuro, las cinco universidades europeas participantes prevén crear una plataforma digital abierta con recursos digitales, formación e intercambio de prácticas sobre la educación inclusiva, centrada en la atención a alumnos neurodivergentes y a los que tienen necesidades específicas de apoyo educativo.

El proyecto Ideate ha sido uno de los 17 seleccionados entre 112 propuestas presentadas a su convocatoria. La UdL inició la colaboración, liderada por la catedrática Gemma Filella y la titular Agnès Ros. También cuenta con la participación de la investigadora en formación Maria Carmona. Por parte del departamento de Educación, forman parte la inspectora especializada Marta Castellà, la dinamizadora Patrícia Elvira y Gessamina Vallès. Asimismo, cuentan con la colaboración de la asociación Down Lleida con su referente de educación, Eva Betsebé.