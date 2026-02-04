A juicio por abusar de dos menores a las que conoció en redes sociales

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de ocho de años de prisión para un hombre acusado de un delito de abusos sexuales por mantener sendas relaciones sentimentales con dos menores de 16 años que eran hermanas de Balaguer, a las que conoció las redes sociales.

Cabe recordar que en España, la edad mínima de consentimiento para tener relaciones sexuales es de 16 años. Fiscalía le acusa de sendos delitos de abuso sexual a menor de 16 años y hace una petición de cuatro años de prisión por cada uno de ellos, tres años de libertad vigilada y sendas órdenes de prohibición de aproximación (200 metros) y comunicación. Está previsto que el juicio se celebre el próximo jueves 12 febrero.

Los hechos habrían tenido lugar en el año 2019 en la capital de la Noguera después de que el acusado contactara con una de las menores a través de internet e iniciara una relación. Posteriormente, habría tenido una relación con otra hermana. Ambas eran menores de 16 años. El caso fue investigado por el juzgado de Instrucción número 3 de Balaguer.

Reforma del Código Penal

En este caso, la Fiscalía le acusa de abuso y no de agresión porque los hechos tuvieron lugar antes de la reforma del Código Penal conocida como la ley del “solo sí es sí”. La modificación entró en vigor en octubre de 2022 —los hechos habrían pasado en 2019— y las conductas que antes constituían abuso sexual se integraron en el delito de agresión sexual. Además, cabe recordar que el Código Penal sitúa desde 2015 en los 16 años la edad de consentimiento sexual. Anteriormente, era a los 13, pero se ajustó a las recomendaciones de la Unión Europea. Esto supone que cualquier tipo de conducta de contenido sexual con un menor de 16 años aunque no haya violencia o intimidación constituye un delito contra la libertad sexual. Pese a ello, se puede probar lo contrario en situaciones donde hay proximidad en edad y grado de madurez entre el menor y el adulto implicado.

Por otra parte, la Audiencia tiene previsto juzgar hoy a un joven acusaso de abusar de una muchacha en el Pallars Sobirà. El Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel.

Piden 16 años para otro hombre acusado de violar a su expareja

La Audiencia tiene previsto celebrar la próxima semana otro juicio por un delito sexual. Concretamente, la Fiscalía solicita una condena de 16 años de cárcel para un vecino de Lleida acusado de violar, agredir y amenazar a su expareja. Se trata de una vista oral que ya se había fijado para el 27 de noviembre pero se suspendió. El Ministerio Público acusa al hombre de los delitos de agresión sexual (petición de 14 años de prisión), amenazas (un año) y lesiones (un año) y, además, solicita que se le expulse del Estado cuando cumpla dos terceras partes de la condena que se le imponga. Los hechos habrían tenido lugar en julio de 2023 en el bar donde trabajaba su expareja. Supuestamente acudió al local y, en presencia de los hijos en común, le dijo: “si esto sigue así, te voy a tener que matar”. Al parecer, se fue pero regresó y habría violado a la víctima, a la que también causó lesiones.