Arranca la construcción de un bloque de 24 pisos en la Rambla Ferran de Lleida

El sector de la construcción está al alza en las zonas de expansión de Lleida, pero también se comienza a ver movimiento en el centro de la ciudad. En los últimos días han comenzado las obras de construcción de un bloque de 24 viviendas en la Rambla Ferran, esquina con la calle Nord, después de que la Paeria comunicara que da por listos los trabajos derivados de la demolición del edificio contiguo. Y es que las obras que se iniciaron en este solar el año pasado provocaron grandes grietas en el inmueble de al lado, en la calle Nord, que obligaron a desalojar a los vecinos, a declararlo en ruina inminente y a demolerlo, ya que su estabilidad quedó afectada. Hace un tiempo se contruyó también un nuevo edificio de pisos en el linde de Rambla Ferran con Francesc Macià.

Fuentes del sector inmobiliario indicaron que la principal dificultad a la hora edificar obra nueva en el centro es conseguir solares suficientemente grandes para poder incluir parking, como marca la normativa, y para que la operación resulte rentable, una vez sumados los costes de construcción. Por ello, indicaron que en muchos casos es mejor optar por la rehabilitación, como las que ya hay actualmente en marcha en Comtes d’Urgell y Sant Ruf y otra prevista en Ferran.

En todo caso, en los últimos meses han sido derribados también tres edificios en ruina ubicados en los números 8, 10 y 12 de la avenida Rovira Roure que databan de los años 40 y 50 del siglo pasado. Asimismo, está pendiente la demolición del edificio situado en el número 6 de la calle Anselm Clavé, un bloque de cinco plantas que está junto a un solar y cuyo local comercial acogió la primera de las salas de los antiguos cines Rambla. El edificio es propiedad de la empresa Park4Lleida Station SLU. Además, hace más de dos años, el ayuntamiento autorizó el derribo de cuatro bloques de viviendas en la esquina de la avenida Prat de la Riba con la calle Teuleries para que una promotora pueda construir un nuevo edificio.