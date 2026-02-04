INVESTIGACIÓN
El IRBLleida compra equipos con una ayuda de la Diputación
De 80.000 euros, repartidos en 4 años
El Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida ha adquirido cuatro pequeños equipos para facilitar el trabajo del personal investigador, gracias a una ayuda de la Diputación de un total de 80.000 euros, distribuida en 20.000 anuales entre 2022 y 2025. El centro destaca el apoyo de la corporación provincial hacia el avance de la ciencia y la tecnología. En concreto, el año pasado el IRBLleida invirtió en la compra de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para un lector de placas INFINITY 200, un termociclador, un espectrofotómetro para la medida de ácidos nucleicos y un congelador de 80 grados bajo cero de reserva. En los ejercicios anteriores, adquirió una estufa de secado de material para el servicio de limpieza, accesorios del contador de células LUNA y un fluorímetro Tecan INFINITY MONO 200PRO para medir los parámetros de fluorescencia como la intensidad y la distribución de longitudes de onda. También un aparato de laboratorio denominado Gentle Macs, que sirve para deshacer tejidos como músculos u órgnaos en células individuales o bien para hacer una mezcla homogénea del tejido. Además, un sistema avanzado para la detección y análisis de aminoácidos y proteínas (Geldoc Imagin System), tres termocicladores que permiten la amplificación de ácidos nucleicos mediante la técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) y un lector de placas EPOCH2 para medir la absorbancia en placa para el análisis de diferentes parámetros bioquímicos. Por último, también invirtió en una autoclave para esterilizar los instrumentos y materiales de los laboratorios mediante calor y presión, que permite eliminar microorganismos y una centrifugadora refrigerada para separar los componentes de una muestra utilizando fuerzas centrígugas a temperatura condicionada.