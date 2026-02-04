Ismael Ruiz, el presidente vecinal más joven de Pardinyes con 27 años

Parte de la nueva junta de Orvepard, entre ellos Ruiz (en el centro) y Torné (el tercero por la izquierda). - ORVEPARD

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Ismael (Isma) Ruiz ha sido nombrado presidente de la Organización de Vecinos de Pardinyes (Orvepard) a sus 27 años, conviertiéndose en la persona más joven que ha estado al frente de la asociación desde su fundación en 1962. Relevará durante los próximos cuatro años a Joan Torné, que deja el puesto que ocupaba desde 2021 porque “creo que ya era el momento de dar un paso al lado, necesitamos a más personas jóvenes en primera línea”, explicó. Torné no deja la asociación, sino que volverá a presidir la comisión de Deportes.

Este cambio de organigrama en Orvepard se materializó durante su asamblea general del pasado sábado, cuando se presentó una única candidatura con la que también entraron en la junta otros cinco jóvenes del barrio. Asimismo, se aprobaron todos los informes de las comisiones, la memoria de actividades y el estado de cuentas de la entidad, que cerró 2025 con 34.500 euros de ingresos.

Entre sus objetivos, Ruiz destacó la intención de “fomentar la cohesión de todos los colectivos, atraer a más jóvenes para que se involucren en el asociacionismo y fomentar la convivencia entre las personas de todas las edades”. En este sentido, ya se ha creado una comisión de Juventud “y están entrando bastantes personas”, celebró el presidente vecinal.

Asimismo, Ruiz aseguró que Orvepard continuará reivindicando las mejoras urbanísticas que consideran primordiales para Pardinyes, como la adecuación de la pasarela sobre las vías o la restauración de las esculturas del parque de la Mitjana. “Hemos elaborado un informe porque están muy dañadas”, explicó. Por su parte, Torné también destacó el mal estado general de las señales viarias horizontales en las calles de todo el barrio.

Otra de las metas que la organización se marca es poder recuperar La Pardinyera, la carroza de la asociación que lleva años en desuso y guardada en un almacén situado en Gardeny.

Ruiz, técnico de emergencias sanitarias, lleva diez años trabajando en una ambulancia. Actualmente está estudiando el grado de Enfermería. No es nuevo en Orvepard, ya que presidió la comisión de fiestas durante los últimos cuatro años.