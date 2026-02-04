Proyecto para edificar pisos universitarios en el Barri Antic

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La rectora de la Universitat de Lleida y el alcalde, Fèlix Larrosa, se reunieron ayer en el Rectorado. Fue su primer encuentro desde que Balsells está al frente de la UdL, tras relevar en noviembre del año pasado a Jaume Puy. Larrosa indicó, antes de la reunión, que la Paeria quiere “generar 70 viviendas pensando en la comunidad universitaria (en el Barri Antic), y eso quiere decir que se libran del sector inmobiliario tradicional”. Recordó que se trata de una operación que se inició en la época del anterior rector y que ahora consolidarán. Asimismo, dijo que tenían previsto tratar también de otras cuestiones vinculadas a Lleia como capital univesitaria.

Precisamente, el consistorio comenzó ayer mismo la exposición pública durante veinte días hábiles de la aprobación inicial de la delimitación el área destinada a patrimonio público de suelo y vivienda ubicada entre las calles Múrcia, Veguer de Carcassona, Boters y Jaume I el Conqueridor. Se trata de la zona que está destinada a impulsar la construcción de los pisos para universitarios. También está previsto conceder audiencia a las personas interesadas con citación personal.