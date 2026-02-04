Satse denuncia que la programación por motivos no mejora la atención

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El sindicato de enfermería Satse Catalunya remarcó ayer que el informe publicado la semana pasada por la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que destaca que la programación por motivos no mejora la atención de los usuarios e incrementa la carga asistencial de los sanitarios “coincide plenamente” con lo que llevan denunciando desde hace semanas. “El informe confirma lo que ya advertíamos, se están duplicando visitas, incrementando la carga de trabajo y no hay una mejora clara ni para los profesionales ni para los pacientes”, señaló el sindicato, que recordó que una encuesta suya de hace semanas recogía que el 95% de las enfermeras no veían mejoras en la programación por motivos. “Hay una falta de autocrítica y es necesario una reflexión profunda sobre cómo es el sistema”, señalaron desde Satse.

Sobre el informe de AQuAS, destacan que el mismo documento reconoce que el incremento de la carga asistencial a las enfermeras por la programación por motivos “no va acompañada de un refuerzo estructural de recursos ni de un reconocimiento profesional equivalente”. Sin embargo, critica que las conclusiones del informe “son muy genéricas y se quedan cortas”.

Por todo ello, Satse reclamó al departamento de Salud una revisión profunda de la programación por motivos en la que participen enfermeras, comadronas y fisioterapeutas. También insta a que cualquier herramienta de gestión de la demanda vaya acompañada “de más profesionales, tiempo asistencial adecuado, reconocimiento competencial y mejoras reales en las condiciones laborales”. Sin estas mejoras, “el sistema seguirá tensando unas consultas ya saturadas”.