Un total de 2.502 familias tenían la factura del agua bonificada en 2025

Un total de 2.502 familias contaban con algún tipo de bonificación en la factura del agua el año pasado, una cifra que ha aumentado ligeramente respecto el ejercicio anterior, cuando eran 2.363, 140 menos. Así lo constata el informe que la empresa concesionaria del agua, Aquàlia, presentó ayer en la comisión de seguimiento y control de este servicio. De estas 2.502, 823 estaban acogidas a la tarifa social municipal que ofrece la Agència Catalana de l'Aigua, que consiste en una rebaja del 25% de la tarifa para consumo doméstico y está destinada a personas mayores y familias con todos sus miembros en el paro. Por otro lado, otras 1.616 contaban con la tarifa bonificada municipal, que consiste en la ampliación de los tramos del canon del agua, lo que les permite consumir más sin penalización y está pensada para beneficiar a familias numerosas. Por otro lado, 748 familias vulnerables estaban auspiciadas por la ley de pobreza energética 24/2015 para tener garantizado el suministro y evitarles cortes. Son 22 más de las que se había en 2024.

Paralelamente, en la comisión se informó que el número de abonados ha aumentado en 500 en solo un año hasta alcanzar los 83.567 y que el consumo por usuario al día ha aumentado en 10 litros, hasta los 270 litros al día. Sin embargo, el consumo doméstico es prácticamente idéntico al de 2024, 123 litros por habitante al día. De las cifras globales de Aquàlia destaca también que el agua para usos municipales ha aumentado en 83.819 metros cúbicos, hasta los 822.529, mientras que la destinada a usos industriales se incrementó en 91.461, hasta los 1.642.244 metros cúbicos. Por otro lado, el número de contadores con telelectura se ha disparado este último año, pasando de los 29.478 que había en 2024, el 66% del total, hasta los 38.616, el 85%. Asimismo, el rendimiento de la red municipal de aguas ha pasado del 84% al 87%, una cifra récord lograda gracias a las últimas obras de mejora de la infraestructura.