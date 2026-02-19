Avanzan las obras para levantar 25 pisos cooperativos en el barrio de Joc de la Bola de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras para edificar 25 viviendas cooperativas en Joc de la Bola avanzan a buen ritmo y ya van por la primera planta. El proyecto lo promueve la cooperativa Sostre Cívic y se hace en un terreno cedido por la Paeria. Una vez estén acabados, se ofrecerá la cesión de uso cooperativo, por el que las personas que participen en el proyecto podrán vivir en ellas de manera indefinida a cambio de una aportación inicial y una cuota mensual.