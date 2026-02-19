Educación plantea subir 1.500 € en 4 años el salario de los docentes y USTEC lo ve “inaceptable”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La conselleria de Educación propone incrementar progresivamente el complemento específico que cobran los docentes con una subida anual del 3,75% hasta llegar al 15% en 2029, mientras que los sindicatos reclamaban una subida del 100%. En la práctica, supondría un aumento de unos 1.500 euros dentro de 4 años y beneficiaría a los cerca de 97.000 docentes de Catalunya. En concreto, la subida sería de 1.480,36 euros para los de Primaria (105 euros al mes en 14 pagas) y de 1.513,68 para los de Secundaria (108).

Así lo anunció ayer el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, que afirmó que, como se trata de una modificación “singular y excepcional” del puesto de trabajo, el aumento implicaría que el profesorado asumiera tareas vinculadas a la escuela inclusiva y la orientación. Giménez destacó que es la primera vez en 25 años que se presenta una mejora de este complemento y dijo que comportará una inversión de unos 300 millones.

Según Educación, el sueldo mensual de un docente de Secundaria pasará de 2.795,26 euros mensuales en 2025 a 3.096,08 en 2029, contando las subidas progresivas tanto del complemento específico como la que marca el pacto estatal. En el caso de los maestros de Primaria, pasará de 2.459,68 a 2.729,94.

Educación propone también incorporar a 300 profesionales socioeducativos (como educadores sociales) a la plantilla del departamento, incrementar las plazas de educación especial, medidas para la detección precoz y la atención del alumnado con necesidades vinculadas al aprendizaje y la salud mental y reduir la ratio en Primaria de la actual media de 21,4 alumnos por clase a 20 alumnos y de 28,1 a 27 en la ESO.

La portavoz del sindicato USTEC-STEs, Iolanda Segura, ve “inacaptable” la propuesta “de mínimos” de Educación porque “no revierte la pérdida de poder adquisitivo. ”En los ultimos 15 años hemos perdido el 25% y con la propuesta recuperamos el 3,75%”. Dice que los docentes ya asumen “desde hace muchos años” tareas de orientación y escuela inclusiva y cree que el planteamiento sobre las ratios es “peor” que el anteproyecto de ley del Estado que fija un máximo de 25 alumnos por clase.