Ocho desalojados por un incendio en la calle Boters

Los Bomberos trabajaron la madrugada de ayer en la extinción de un incendio en un bloque de pisos de la calle Boters, en el Barri Antic. El fuego se declaró a las 5.09 horas y hasta el lugar acudieron siete dotaciones. El incendio calcinó una buhardilla y dañó el tejado del inmueble, que colapsó parcialmente. No hubo personas heridas. En el dispositivo también participaron la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra y el SEM. La técnica municipal inspeccionó el edificio y ordenó el cierre hasta retirar los escombros y determinar el estado del inmueble. Los servicios sociales municipales han alojado a seis de ocho personas que habían sido desalojadas. Por otra parte, a las 13.11 horas de ayer hubo un fuego en el balcón de un piso de la avenida Tortosa, en Pardinyes. Mientras, ardió un contenedor de obra en el polígono industrial Camí dels Frares.