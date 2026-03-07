Distinción internacional para una catedrática de la Universidad de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La catedrática de Edafología de la Universitat de Lleida (UdL), Rosa M. Poch Claret, será la primera científica del Estado y la tercera mujer en recibir la medalla Kubiëna que otorga la Unión Internacional de Ciencias del Suelo. La entrega será en junio en Nanjing (China). El comité evaluador destaca “su rendimiento sostenido y destacado desde que obtuvo su doctorado en 1992” y su “extraordinaria contribución científica”, con más de 120 publicaciones científicas y diversos libros. También reconoce su tarea en la formación de nuevos investigadores, con 12 tesis doctorales dirigidas y cursos internacionales de micromorfología, y su papel relevante en la comunidad científica internacional, como Chair de la Comisión de Morfología y Micromorfología del Suelo de la IUSS, su participación en el Panel Técnico Intergubernamental de Suelos de la FAO o su responsabilidad como coeditora jefa de la revista internacional Catena.