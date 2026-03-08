Comprar un piso en Lleida cuesta 3,2 años de sueldo, la mitad que en Barcelona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida es la demarcación con el precio de la vivienda más bajo, con una media de 140.499 euros, casi la mitad que los 237.000 de la de Barcelona y un 42% menos que la media catalana (243.600), según datos del Portal Estadístico del Notariado correspondientes a 2025. Pese a eso, la superficie media de los pisos en Ponent es mayor que la del conjunto de Catalunya (100 m2 frente a 82).

De hecho, indica que los inmuebles de segunda mano en Barcelona cuestan casi lo mismo que los de obra nueva en Ponent (267.720 y 268.983 euros, espectivamente). No obstante, Lleida es el territorio con más variación de precio, puesto que los pisos de obra nueva valen el doble que los usados (133.205 euros y 268.983). En el conjunto de Catalunya la diferencia no llega al 40%.

Las cifras de los notarios indican que el precio por metro cuadrado en Lleida fue de 1.123 euros el año pasado, unos 340 menos que en Tarragona, que es la segunda provincia con los precios más asequibles. En la de Girona fue de 2.165 euros/m2 y en la de Barcelona se disparó a 2.702 , en gran parte a causa del peso de su capital, que es la tercera ciudad más cara del Estado con 4.500 euros/m2. Por todo ello, estiman que un comprador leridano invierte 3,2 años de su renta en comprar una vivienda, mientras que uno de Barcelona ciudad necesita 6,9, más del doble. La media catalana es de 4,8 años de salario.

Asimismo, el portal apunta que Lleida es la demarcación que registró menos compraventas el año pasado (6.672), once veces menos que en Barcelona (74.162), una tercera parte que las de Tarragona (18.161) y también lejos de las de Girona (15.513). Además, también registró el incremento interanual más bajo, un 2,8%.