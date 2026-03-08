El Mercat Romà de Lleida resiste a la lluvia y se llena de gente

El mercado estuvo abarrotado de gente por la mañana y la tarde pese a la climatología adversa. - INGRID SEGURA

El Mercat Romà organizado por la asociación de comericantes de Democràcia y Remolins resistió a la lluvia y la climatología adversa de ayer y tanto por la mañana como por la tarde registró una notable afluencia de visitantes.

Pese a que el agua obligó a suspender o retrasar algunas actividades, la mayoría de las sesenta paradas funcionaron con normalidad y desde la asociación de comerciantes destacaron “la multitud de gente que se ha acercado a comprar, ver las actividades o pasearse por la zona, por lo que estamos muy agradecidos”.

Hoy será la última jornada de este evento, que celebra su octava edición, en la que habrá una “apertura musical” a cargo de una compañía de teatro, charlas sobre la Lleida de hace dos mil años, desfile de peinados de la época romana, desfiles, batucadas, actividades infantiles y espectáculos de todo tipo.