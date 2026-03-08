El móvil ‘delata’ al encarcelado por 76 asaltos en casas de l’Horta

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los robos en casas de l'Horta de Lleida ha sido una de las grandes preocupaciones de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana en los últimos años, llegando a diseñar dispositivos especiales para evitar asaltos. El momento más crítico se vivió, haciendo saltar las alarmas y generando una gran inquietud, a principios de diciembre de 2024, cuando asaltaron y quemaron dos casas de la partida Montcada. Nueve meses después, en julio de 2025, los Mossos detuvieron al principal sospechoso, A.N.C., un vecino de Lleida de 30 años como presunto autor de cinco robos e incendios en inmuebles. Tres días después de que fuera encarcelado un juez le dejó en libertad pero la Audiencia, tras los recursos de la Fiscalía y la acusación particular, decretó su ingreso en prisión el pasado octubre. El caso no quedó cerrado. Por un lado, porque los investigadores sospechaban que podía estar detrás de más robos y, por el otro, porque no actuó solo. El pasado 24 de febrero, los Mossos hicieron público durante la Junta Local de Seguridad que le han imputado otros 71 robos en casas en l'Horta cometidos entre finales del 2022 y hasta el momento de la detención en julio del año pasado.

¿Qué ha llevado a los Mossos a imputarle estos 71 casos? En una rueda de prensa tras su detención en julio de 2025 el inspector Xavier Ribelles, jefe de los Mossos en el Segrià, ya afirmó que “pensamos que hay indicios y argumentos sólidos e inequívocos de su autoría”. En este sentido, como ya informó SEGRE, el teléfono móvil del acusado dio señal en las cinco viviendas quemadas cuando se produjeron los fuegos. Es decir, un indicio que coloca al investigado en el lugar de los hechos en el momento de registrarse. El análisis posterior de su móvil todavía le ha delatado más y ha permitido corroborar, como ya sospechaban los Mossos, que sería el autor de numerosos hurtos. Fotos de objetos robados y de casas asaltadas y mensajes son nuevos indicios recopilados, según ha podido saber este periódico. También hay otro aspecto a tener en cuenta, aunque no tenga relevancia a nivel judicial: desde su encarcelamiento los robos en l’Horta han caído en picado.

La investigación no ha acabado, sigue abierta y esperan practicar más arrestos en breve. De hecho, en el robo y posterior quema de una de las casas de la partida Montcada cámaras seguridad grabaron a dos ladrones, como avanzó SEGRE. La familia afectada fue una de las impulsoras de la Plataforma Horta Segura, que recibió numerosas adhesiones, para reclamar modificaciones de las leyes contra la inseguridad y pedir cambios para hacer posible la utilización de más sistemas de vigilancia.