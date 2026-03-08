Más de 400 aspirantes en Lleida en las oposiciones para plazas docentes

Núria Aresté y Joan Tolosa son dos de los más de 400 aspirantes que ayer se presentaron en Lleida a las oposiciones para 1.100 plazas de docentes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional en toda Catalunya y a las que se inscribieron en global más de 4.000 personas. Ambos tienen 26 años, estudiaron Inefc en la capital del Segrià y se examinaron para la especialidad de educación física. Ella está en la bolsa a la espera de que Educación la llame, está estudiando un máster y es la primera vez que acude a unas oposiciones. Él trabaja en Tremp y es la segunda vez que opta a una plaza. Explican que les ha resultado complicado compaginar la preparación de las pruebas con los estudios o el trabajo y apuntan que esperaban que fueran algo más tarde, en abril o mayo. “Estas oposiciones requieren mucha base teórica, ha sido intenso”, indicó Núria, mientras Joan destacó que le ha “faltado tiempo y la última semana no he dormido casi”.

Hubo pruebas en una veintena de municipios catalanes. En Lleida, los candidatos se examinaron en seis sedes, en función de las especialidades. En el instituto Manuel de Montsuar estaban convocadas 93 personas para la de inglés, 92 en el Guindàvols para la de matemáticas y 40 en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) para la de educación física. Asimismo, en el Ronda estaban inscritas 49 para la especialidad de formación y orientación laboral y en el Torre Vicens, 20 para procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotéticos, 16 para procesos sanitarios y 34 para procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotéticos. En el instituto Caparrella, 30 para las plazas de procesos y medios de comunicación y 39 para las de técnico y procedimientos de imagen.

Estas oposiciones fueron convocadas en octubre de 2025 y el proceso selectivo debe finalizar antes de junio de este año. El 1 de septiembre está prevista la toma de posesión como funcionarios en prácticas para los aspirantes que logren plaza y el 1 de septiembre de 2027 ya serán funcionarios de carrera.