Piden recuperar el pabellón Antorxa de Lleida como un teatro popular

La asociación de vecinos de Cappont quiere que el histórico pabellón Antorxa de los Camps Elisis se rehabilite y recupere el uso original para el que fue construido: un teatro popular. Una demanda que la entidad lleva años formulando, pero que ahora ve más cerca que nunca tras la reforma del Palau de Vidre y la próxima rehabilitación del Xalet dels Camps Elisis. “Nos gustaría que fuera un espacio polivalente que pueda acoger actividades deportivas, teatrales, bailes de salón, ensayos, encuentros o actos de las entidades del barrio y de toda la ciudad”, dijo la presidenta vecinal, Venir Ros. “Al fin y al cabo, queremos que sea un espacio que se dé a la ciudadanía para que haga uso de él, como por ejemplo lo es el pabellón de La Paloma de Barcelona”, añadió.

L’interior del teatre, que acollia tota mena d’activitats. - AMADO FORROLLA

Construido en 1902 por el arquitecto Celestí Capmany, se concibió como un teatro municipal y, hasta la Guerra Civil, acogió todo tipo de actos culturales. Tras la contienda, el también arquitecto Mariano Gomà reformó su fachada y pasó a ser un espacio polideportivo, función que mantuvo hasta hace unos años. Sin embargo, en 2019 se clausuró tras la aparición de grietas y actualmente no acoge ninguna actividad fija. El edificio está incluido en el catálogo de elementos históricos y artísticos de la ciudad.

“En los primeros presupuestos participativos ya planteamos recuperar los usos originales del Antorxa, pero no fuimos seleccionados, y en el anterior mandato nos dijeron que no veían el proyecto viable, pero nosotros creemos que sí lo es”, señaló otra portavoz de la entidad. “Es un edificio emblemático y, salvo la fachada, su estructura apenas se ha retocado de cómo era inicialmente. Además, contribuiría a recuperar el motivo por el cual se hicieron los Camps Elisis, un espacio para la ciudadanía con actividades culturales y de ocio lleno de naturaleza”, añadieron desde la asociación de vecinos.

Vista de l’estat actual de l’exterior del pavelló Antorxa dels Camps Elisis. - AVV CAPPONT

Por su parte, el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo en la presentación de la reforma del Xalet dels Camps Elisis que la intención de la Paeria es rehabilitar el icónico edificio. “Empezamos con el Palau de Vidre, ahora toca el Xalet dels Camps Elisis y el siguiente será el pabellón Antorxa”, manifestó.