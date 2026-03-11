La escuela Minerva de Lleida se suma a las protestas de educación y suspende las salidas y actividades familiares del centro

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Claustro de maestros de la Escola Minerva de Lleida ha acordado suspender las salidas y actividades que impliquen la entrada de los familiares en el centro, manteniendo solo las que tenían el transporte contratado.

A pesar del acuerdo de algunos sindicatos con el Departament, la escuela lo ha decidido dentro del marco de movilizaciones y reivindicaciones actuales del sector educativo catalán. El objetivo es la visibilización del malestar de los profesores y la situación de la educación pública.

El claustro ha mencionado que la medida se revisará de cara al próximo curso, dependiendo de la evolución de la situación y el avance de las negociaciones entre la Administración y los representantes de los sectores. También se han consensuado los servicios mínimos para garantizar la atención básica al alumnado durante las jornadas del 18 y el 20 de marzo, cuando hay huelgas convocadas.

Las movilizaciones de la Escola Minerva se suman a las reivindicaciones para mejorar las condiciones de la escuela pública. Se reclama reducción de ratios de alumnos por aula, más recursos para la atención a la diversidad y la escuela inclusiva, la disminución de burocracia del profesorado y mejoras en las condiciones laborales, entre otros.