La escuela Minerva de Lleida se suma a las protestas de educación y suspende las salidas y actividades familiares del centro

El claustro de la escuela ha comunicado que sólo mantendrán en pie las salidas en el transporte ya contratado y que los profesores, muy probablemente, se sumarán a las huelgas del 18 y 20 de marzo, jornadas que serán de servicios mínimos a las aulas

Aula vacía por la huelga de docentes en la Escuela Minerva de Lleida

Aula vacía por la huelga de docentes en la Escuela Minerva de Lleida

El Claustro de maestros de la Escola Minerva de Lleida ha acordado suspender las salidas y actividades que impliquen la entrada de los familiares en el centro, manteniendo solo las que tenían el transporte contratado.

A pesar del acuerdo de algunos sindicatos con el Departament, la escuela lo ha decidido dentro del marco de movilizaciones y reivindicaciones actuales del sector educativo catalán. El objetivo es la visibilización del malestar de los profesores y la situación de la educación pública.

El claustro ha mencionado que la medida se revisará de cara al próximo curso, dependiendo de la evolución de la situación y el avance de las negociaciones entre la Administración y los representantes de los sectores. También se han consensuado los servicios mínimos para garantizar la atención básica al alumnado durante las jornadas del 18 y el 20 de marzo, cuando hay huelgas convocadas.

Las movilizaciones de la Escola Minerva se suman a las reivindicaciones para mejorar las condiciones de la escuela pública. Se reclama reducción de ratios de alumnos por aula, más recursos para la atención a la diversidad y la escuela inclusiva, la disminución de burocracia del profesorado y mejoras en las condiciones laborales, entre otros.

