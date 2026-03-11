Los refugiados de la UdL

Pisos para refugiados. Larrosa y Balsells visitaron los pisos de la Casa dels Artistes y la rectora recordó que el 47% de los estudiantes de la UdL son de fuera de Lleida y sus comarcas limítrofes. - SCD

Majd Ismael y Jhoender Jiménez son dos jóvenes de Siria y Venezuela que han podido seguir con sus estudios lejos de la situación conflictiva de sus países gracias a la Universitat de Lleida (UdL). Se han acogido al programa UdL Refugi y viven en uno de los cinco apartamentos de la Casa dels Artistes, en los números 31-33 de la calle Cavallers, que la UdL y la Paeria han reacondicionado para estudiantes refugiados mediante un convenio.

“Estoy haciendo un doctorado de la agricultura sobre los olivos y, gracias al programa de ayuda de refugiados de la universidad, he entrado a vivir en este apartamento, en el que ya llevo tres semanas”, dijo Ismael. “Estoy muy agradecido con la UdL porque me ha ayudado a seguir estudiando”, aseguró el joven sirio, que tiene a toda su familia en este país de Oriente Próximo. “Tras muchos años de guerra, parece que ahora hay cierta estabilidad, pero son días difíciles para toda la región”, señaló. Sobre Lleida, Ismael dice que “me encanta la ciudad, me deja fascinado y siempre hay cosas que hacer y visitar”. “De hecho, conocía Lleida de antes y ahora estoy intentando aprender catalán para integrarme plenamente”, añadió.

Por su parte, Jiménez dijo que “llegué a Lleida hace menos de un año y estoy estudiando un máster de Gestión e Innovación de la Industria Alimentaria”. Se mostró agradecido con la UdL “por haberme podido brindar formación, programas como el suyo son estupendos porque ayudan a gente de distintas latitudes a insertarse en este país y acceder a una buena educación, que es vital”. Desde octubre vive en un apartamento de la Casa dels Artistes y dijo que Lleida, “si se gestiona bien, será una ciudad muy potente”. Sobre su situación, añadió que “uno no planifica ser un exiliado, es algo que sucede de forma extraña”.

El alcalde, Fèlix Larrosa, y la rectora de la UdL, Maria Àngels Balsells, explicaron que, además de Ismael y Jiménez, hay otro estudiante sirio y un colombiano viviendo en la Casa dels Artistes y que esperan la llegada de una pareja iraní. El alquiler de estos apartamentos cuesta 150 euros al mes y 190 el único doble que hay. Larrosa añadió que prevén más pisos para estudiantes en el Centro Histórico y que la Paeria ha recibido una solicitud de licencia para hacer una residencia universitaria en la calle Sant Ruf.