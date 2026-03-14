Comisión del Arnau para mejorar la atención en gestación, parto y posparto

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El hospital Arnau de Vilanova ha constituido una comisión territorial de calidad, derechos en salud reproductiva y atención respetuosa al embarazo, parto y postparto. Formada por 14 profesionales de diferentes ámbitos y dispositivos asistenciales, su objetivo es “trabajar para la mejora de la calidad que se ofrece a las mujeres del territorio, basada en el respeto, la práctica clínica y la evidencia científica más actuales y la protección de sus derechos reproductivos en el ámbito obstétrico”, afirma el hospital.

“Aporta un espacio de diálogo constructivo que nos enriquece en beneficio de las mujeres que nos encomiendan la responsabilidad de tener cuidado de un proceso fisiológico capital en sus vidas”, valora la directora clínica territorial del servicio, Marta Simó.

La comisión ha sido pionera en rechazar el término de la violencia obstétrica, referente a las conductas de sanitarios que afectan al cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, como el trato deshumanizado, la medicalización injustificada y la patologización de procesos naturales. La comisión lo considera “obsoleto y poco respetuoso, referente a una práctica clínica antigua con un enfoque patriarcal que no representa la realidad actual”, por lo que ha acordado por unanimidad no utilizarlo y orientar la terminología en sentido positivo hacia el respeto de los derechos durante todo el proceso asistencial.

El hospital está llevando a cabo las reclamadas obras para renovar su área de preparación al parto, que contaba con una única sala donde ocho mujeres tenían que compartir este proceso sin intimidad. Ya ha habilitado 4 boxes individuales para la dilatación, y este verano prevé estrenar los 5 restantes.