La consellera de Universidades, Núria Montserrat, anuncia una ampliación de plazas de Medicina y formación actualizada

El alcalde y la consejera|consellera de Universidad se reunieron ayer a la Concejalía. - AYUNTAMIENTO DE LÉRIDA

La consellera Núria Montserrat, que se reunió ayer con la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balsells, destacó la labor de la UdL, sobre todo en investigación en biomedicina, agroalimentación y agrotecnología y subrayó que “en el marco europeo, tiene alianzas muy fuertes con las mejores universidades del mundo en agro”.

Afirmó que prevén duplicar las 766 plazas de los grados de Medicina de Catalunya a partir de 2028 “con una orientación diferente, porque así lo pide el sector”, y apuntó que la idea es “hacerlas a medida del territorio”.

Recordó que “en Igualada en septiembre habrá estudiantes de sexto y de forma voluntaria los de primero dirán si querrán ir en los próximos cursos”. Además, avanzó que están definiendo “cómo formamos el talento para la medicina del presente y del futuro, porque la IA y la tecnología robótica y sensórica han entrado de lleno en las aulas y las prácticas clínicas”.

Dijo que trabajan con los decanos y los colegios de médicos sobre el sistema de acceso. “ Y si hacemos nuevos grados de Medicina, impulsamos que sean interuniversitarios”, avanzó.