El instituto Guindàvols, a la final del premio estatal Don Bosco

Los representantes del instituto Guindàvols, en la final del premio. - INS GUINDÀVOLS

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El instituto Guindàvols de la ciudad de Lleida ha participado en la final de la edición número 39 del Premio Nacional Don Bosco, que se celebró los pasados días 10, 11 y 12 en Zaragoza. El trabajo Júpiter, el gegant gasós. Estudi teòric i experimental, elaborado por la alumna Laura Kiss, fue uno de los proyectos finalistas. El trabajo fue tutorizado por los profesores Olga Sanfeliu y Anicet Cosialls.

Este certamen reconoce anualmente proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecológicos elaborados por estudiantado de centros educativo de todo el Estado.

El centro destaca que su presencia en la fase final de este premio supone “un reconocimiento a la calidad del trabajo efectuado y al compromiso del instituto con la promoción de la investigación científica entre el alumnado”.