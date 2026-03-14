CIENCIA
El instituto Guindàvols, a la final del premio estatal Don Bosco
El instituto Guindàvols de la ciudad de Lleida ha participado en la final de la edición número 39 del Premio Nacional Don Bosco, que se celebró los pasados días 10, 11 y 12 en Zaragoza. El trabajo Júpiter, el gegant gasós. Estudi teòric i experimental, elaborado por la alumna Laura Kiss, fue uno de los proyectos finalistas. El trabajo fue tutorizado por los profesores Olga Sanfeliu y Anicet Cosialls.
Este certamen reconoce anualmente proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecológicos elaborados por estudiantado de centros educativo de todo el Estado.
El centro destaca que su presencia en la fase final de este premio supone “un reconocimiento a la calidad del trabajo efectuado y al compromiso del instituto con la promoción de la investigación científica entre el alumnado”.