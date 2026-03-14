La Paeria condiciona varios espacios en Lleida para ver el eclipse solar el 12 de agosto

La Paeria acondicionará cuatro espacios en la Seu Vella, Gardeny, el Secà de Sant Pere y Mangraners para acoger en total a unas 10.000 personas que quieran ver el eclipse total de sol el próximo 12 de agosto a las 20.29 horas “con todas las condiciones de confort, visibilidad y servicios”. Así lo anunció ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, tras una reunión de trabajo en la que participaron la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y representantes de los Agentes Rurales y el cuerpo de Policía. Detalló que están diseñando “un sistema de acreditación para que todo el mundo tenga su lugar asignado” y dijo que habrá “control de aforo, zonas seguras y actividades”.

También se está planificando la movilidad, aparcamientos y accesos. Por ejemplo, Larrosa avanzó que “cerraremos todo el Centro Histórico y la gente accederá a la Seu Vella con sus acreditaciones y pasando un control de seguridad”. “Será igual en los otros tres espacios. Y, además, intuimos que habrá una llegada importante a la ciudad de personas que estén de turismo en el Pirineo, por lo que tendremos que organizar bien la movilidad por las variantes norte y sur y facilitar los accesos”. “Es un hecho histórico y es importante poder participar con confort y seguridad”, subrayó. “Hoy arrancamos el dispositivo. La primera acción será de carácter divulgativo; la segunda, preventiva explicando cual es la mejor manera de seguir el eclipse, y después nos pondremos a dinamizar la ciudad en pleno mes de agosto”, señaló.

La consellera afirmó que Lleida será una ciudad “estrella” para ver el eclipse, y recordó que en agosto de 2025 se constituyó una comisión interdepartamental para preparar su observación y que determinaron, teniendo en cuenta criterios cientificos, veinte municipios idóneos. Añadió que también han preparado documentación y han propuesto hacer proyecciones del eclipse sobre algún elemento patrimonial.

Las claves