Iftar integrador con góspel y desfile de moda árabe

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Alrededor de 300 personas se reunieron ayer en el pabellón municipal de Cappont para celebrar el quinto Iftar comunitario para la convivencia, organizado por Integra Lleida y la asociación de vecinos del barrio con el objetivo de “acercar culturas” y dar a conocer esta celebración tradicional musulmana, en la que se rompe el ayuno por el fin del Ramadán. Este año acabará la semana que viene, entre los días 17 y 18. Además de una comida popular, el acto contó con una actuación del coro Gospel Cappont, dirigido por Màxim Solanes “con música cristiana y catalana”, y con un desfile de moda típica de países árabes, según explicó el presidente de Integra Lleida, Mouad Boukaibat. La antropóloga e historiadora islámica Aicha Fernández dio una charla, y la celebración se completó con juegos infantiles y sorteos. Por parte del gobierno municipal, asistieron los ediles Carlos Enjuanes y Roberto Pino.