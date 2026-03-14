Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El nuevo espacio de restauración del MUEVE de Pardinyes ha abierto hoy las puertas con la gestión de un joven emprendedor vinculado al programa HOME de la Regidoría de Juventud del Ayuntamiento de Lleida. El servicio, que operará con el nombre de Flamin Burguers, nace con la voluntad de convertirse en un punto de encuentro para los usuarios de este equipamiento dedicado a la movilidad sostenible y a los deportes urbanos.

La inauguración coincide con la celebración en el skatepark de Pardinyes de la segunda prueba de la Lliga Catalana d'Skateboard en la modalidad Street, una jornada deportiva organizada por el Club Deportivo Patina Lleida con la colaboración de Skatia y la Federació Catalana de Patintge. Durante todo el día, el nuevo establecimiento ofrecerá ambientación musical para contribuir a dinamizar el entorno y reforzar el carácter social del espacio.

El teniente de alcalde Carlos Enjuanes ha subrayado que iniciativas como esta ejemplarizan el potencial de los programas municipales para impulsar proyectos emprendedores entre la juventud. En este sentido, ha destacado que MOU se consolida como un punto de referencia para personas interesadas en la bicicleta, el skate y otras formas de movilidad sostenible, con actividades y servicios vinculados a estos ámbitos.

El equipamiento, situado al lado del skatepark, también acoge el BiciHub de LaBici y sirve de base para las actividades del Club Patina Lleida de Skateboard y de la escuela Skatia. La recuperación del espacio se ha llevado a cabo gracias al trabajo de la Brigada Joven dentro del programa HOME, con el apoyo del Instituto Municipal de Ocupación y del Departamento de Medio Ambiente de la Concejalía.