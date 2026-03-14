La Audiencia vuelve a absolver a un psiquiatra de estafar a un cliente

La Audiencia de Lleida ha vuelto a absolver a un psiquiatra leridano, J.R.P.P., acusado de apropiarse supuestamente del patrimonio de un paciente con la firma de un vitalicio y para el que las acusaciones solicitaban seis años de prisión. Es la segunda vez que el tribunal dicta absolución para el acusado, después de repetir el juicio que ya se celebró el 9 de marzo de 2023 por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

La nueva vista oral se celebró el pasado noviembre con otros tres magistrados distintos a los que hubo en la primera. J.R.P.P. fue juzgado de nuevo después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara a finales del año pasado la sentencia de la Audiencia que lo absolvió al estimar parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía al no aceptar a Squarvitae como acusación por falta de legitimación.

En esta segunda sentencia, el dictamen de la sala es el mismo, al absolver al acusado, representado por el abogado Enric Rubio, del despacho Rubio Legal, de todos los delitos que le imputaban las acusaciones al considerar que la prueba desplegada en el juicio no acredita ningún tipo de engaño por parte del acusado. “La sala no ha logrado alcanzar la convicción necesaria para emitir un pronunciamiento condenatorio”, indica el fallo. Durante el juicio, el acusado aseguró que fue la familia del paciente, ingresado desde 1981, quien le propuso en 2003 firmar un contrato vitalicio que incluía la cesión de una casa, situada cerca de la clínica y entonces valorada en 240.000 euros, para cubrir toda la atención y manutención del paciente. Negó que hinchara facturas para generar una mayor deuda del paciente, como sostienen las acusaciones.

Al respecto, la Audiencia considera que el acusado no se aprovechó de una supuesta patología psiquiátrica del paciente para engañarle y firmar los contratos y que la prueba desplegada por las acusaciones “es manifiestamente insuficiente” para poder afirmar “con la certeza que requiere un pronunciamiento penal”, que concurriera dolo y engaño por parte del acusado. También asegura que el hermano paciente “tenía plena capacidad de obrar, entendía lo que firmaba, estaba debidamente asesorado y libre y voluntariamente decidió firmar” los documentos. Asimismo, tampoco aprecia manipulación dirigida a provocar error en el juez para que dictara una resolución que perjudicara los intereses del paciente.

La Fiscalía solicitaba una condena de seis años de prisión. Las acusaciones también pedían una multa de 108.000 euros y una indemnización de más de 240.000 euros.