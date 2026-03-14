Llevan a la Paeria ante el juez por filtraciones de gasoil bajo los viejos bloques del Seminari

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La arrendataria del local comercial situado en la calle Major 28, una conocida franquicia de ropa, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el ayuntamiento por las pérdidas económicas que denuncia haber sufrido a raíz de las filtraciones de gasoil de un viejo depósito soterrado en el solar municipal de los antiguos bloques del Seminari, contiguo al edificio afectado. La denunciante, Laura Bonaque, reclama los 12.000 euros que estima que ha perdido al tener que cerrar la tienda varios días por el fuerte olor del combustible, aunque explica que “son los daños mínimos que he podido objetivar, pero en el último año y medio de afectaciones he perdido un 10% de clientes”.

Las filtraciones y los consecuentes malos olores empezaron “de repente” el 31 de octubre de 2024, señala Bonaque. No pudo abrir durante unos seis días “críticos” de noviembre y diciembre, meses clave para el sector. Además, las empleadas sufrieron problemas de salud. “Una de ellas es asmática y tuvo que acudir a Urgencias”, lamentó.

Estado actual del muro donde se ha filtrado el gasoil. - JORDI ECHEVARRIA

Después de seis meses sin respuesta de la Paeria a una primera instancia en la que le solicitó reparar los daños, la afectada envió un segundo escrito para agotar la vía administrativa. La aseguradora del ayuntamiento respondió admitiendo los daños causados, pero diciendo que “lo que no he vendido un día lo puedo vender otro”, en palabras de Benaque, ya que sus productos no son perecederos. Lo considera “inaceptable”, por lo que recurrió a la vía judicial. Tiene una vista prevista en abril.

A pesar de que la empresa B.Biosca, contratada por la Paeria, sigue trabajando en la resolución del problema y “están mostrando profesionalidad”, la fuga de gasoil y su olor persisten intermitentemente, en menor medida desde el pasado agosto. La arrendataria lamenta la “falta de apoyo” de la administración.