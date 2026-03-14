Un 95% de los docentes rechazan el pacto de Educación con CCOO y UGT

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Un 94,9%de los 42.945 docentes que han respondido esta semana a la encuesta impulsada por USTEC-STEs, conjuntamente con CGT y la Intersindical, rechazan el acuerdo que Educación firmó el pasado lunes con CCOO y UGT, que prevé un incremento progresivo del complemento específico salarial hasta los 3.000 euros anuales en 2029. En concreto, 40.780 de los docentes no apoyan el pacto y se comprometen a participar en las huelgas convocadas para la próxima semana, y 2.185 sí lo avalan.

Los sindicatos organizadores de la consulta, además de Aspepc-Sps, mantienen las movilizaciones, en las que prevén una participación “histórica”, e inciden en que el acuerdo es “insuficiente, firmado por la puerta de atrás y de espaldas a la mayoría de docentes”. Remarcan que “no resuelve ninguna de las cuestiones de fondo, no recupera el poder adquisitivo perdido, no garantiza mejoras reales inmediatas en ratios y plantillas, no concreta suficientes recursos y deja demasiadas medidas pendientes de futuros despliegues, comisiones o presupuestos”. “Vuestro acuerdo de país era una farsa y el colectivo lo ha tumbado”, subrayan.

Asimismo, los sindicatos exigen a Educación a que vuelva a negociar, pero solo con el comité de huelga.

Los servicios mínimos decretados por la Generalitat determinan que debe haber un docente por cada tres aulas en educación Infantil, Primaria y ESO y una persona del equipo directivo. En los centros de educación especial, la mitad de la plantilla y en las llars d’infants, un 33%. También debe haber la mitad del personal de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades especiales.

Por otra parte, Eduación envió una carta a los directores para pedirles que mantengan el clima de respeto y tolerancia entre profesionales en los centros. Argumenta que deben “garantizar que ningún miembro de la comunidad educativa se sienta inseguro o menospreciado por razones de opinión”. “Los centros son espacios de convivencia y democracia y han sido siempre un ejemplo en el mantenimiento de un clima de respeto y tolerancia, donde se han respetado las diversas opiniones”, señala la misiva.