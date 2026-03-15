Agrede al vigilante y daña la puerta de una tienda tras robar en Ronda

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La Guardia Urbana detuvo la noche del viernes a un individuo acusado de un delito de robo con violencia y daños en un establecimiento de Ronda. Según informaron fuentes policiales, el hombre está acusado de acceder a una tienda en la calle Bisbe Irurita y, tras robar varios objetos, huyó agrediendo a un vigilante de seguridad, al que tiró al suelo. También causó daños en la puerta al huir. Poco después, fue detenido por los agentes.