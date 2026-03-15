El ‘botón’ de emergencia por malos tratos ya protege a 251 leridanas

El número de usuarias de un “botón” de emergencias para poder alertar en caso de sufrir una agresión machista no ha dejado de aumentar en los últimos años. Según los datos del ministerio de Igualdad, a fecha de enero de este año, ya son 251 las leridanas que son usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de violencia de género (Atenpro). En el caso de sentirse en peligro, la mujer solo tiene que apretar un botón y su llamada se deriva a un centro de operaciones que gestiona Creu Roja, donde hay diferentes profesionales formados en atención de violencia de género. De allí la derivarán a la atención que necesite en ese momento. El servicio también cuenta con un sistema de geolocalización por lo que la usuaria puede ser localizada en cualquier momento, y la protección también incluye a sus hijos e hijas. Está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren las usuarias.

Los mismos datos de Igualdad apuntan a que actualmente en Lleida siete víctimas de violencia de género llevan un dispositivo activo de control de seguimiento electrónico de su maltratador. Este consiste en una pulsera telemática que geolocaliza al agresor, que lleva otra, para que si se saltan la orden de alejamiento, las víctimas puedan recibir un aviso y ponerse a salvo mientras llega la policía. El Consejo de Ministros aprobó recientemente un nuevo contrato para cambiar estas pulseras por tobilleras tras los fallos detectados. Los nuevos dispositivos, además, tendrán una batería más larga, una tarjeta SIM no extraíble y estarán fabricadas con material antivandálico.

Según las cifras actualizadas de la conselleria de Justicia, el 55% de los 84 presos por delitos de violencia de género en el Centre Penitenciari de Ponent cumplen condena por quebrantamiento de pena o medida previa, por lo que son reincidentes. La última memoria de la Fiscalía apuntaba a que en 2024 fueron condenados 95 maltratadores con la agravante de reincidencia en las comarcas leridanas.

Agresión en plena calle

La Urbana detuvo la noche del viernes a una pareja por agredirse en la calle Magí Morena con Doctor Fleming. Los hechos fueron presenciados por dos personas en plena calle. El hombre está acusado de un delito de violencia de género y la mujer, de violencia doméstica.

Realidad virtual con maltratadores en las prisiones catalanas

La secretaría de Medidas Penales y Reinserción del departamento de Justicia y Calidad Democrática ha mostrado en Namibia la experiencia en el uso de la realidad virtual para los condenados por violencia de género en las cárceles catalanas. El programa, que también se imparte en la cárcel de Lleida, tiene como objetivo que los presos desarrollen empatía respecto a la víctima para reducir su comportamiento violento y la reincidencia.