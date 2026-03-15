Lleida se tiñe de rosa con una Cursa de la Dona con una participación récord

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La Cursa de la Dona Hyundai Lleida ha celebrado este domingo su undécima edición con una participación récord. En total, 2.525 personas han participado en este certamen solidario, que tiene como objetivo apoyar la investigación contra el cáncer de mama. En concreto, está vinculada a la Beca Marta Santamaria y a proyectos de investigación del IRBLleida.

La prueba cuenta con un recorrido de 5,6 kilómetros, con la salida y la llegada a la canalización del río Segre a la altura de los Campos Elíseos. Personas de todas las edades se han reunido en esta carrera organizada por el GoGoGoRunners Club Esportiu y coorganizada por el Ayuntamiento de Lleida.

Una imagen de los participantes de la Carrera de la Mujer Hyundai Lleida.PAZ PASCUAL

Las miembros de la organización Estefi Climent y Ester Tort han agradecido el rol de los voluntarios en el desarrollo de la jornada, casi un centenar de personas han colaborado. También han destacado el récord de participación y han afirmado que la carrera “crece gracias a la implicación colectiva de voluntariado, organización y participantes”.

Resultados deportivos

En categoría femenina absoluta, la victoria ha sido para Marta Gort Paniello, seguimiento de Judit Martínez Roldán y Mariona Vidal Solans. En categoría masculina, el primero clasificado ha sido Pol Romà Lorenz.

Con respecto al resto de categorías, Sara Lobo Aranda ha ganado Promesa femenino, Júlia Ramon Martínez en la categoría de Sub30 femenino y Anna Bañeres Marimon en la de Sub40. Además, Valeria Ramírez Raemy ha vencido en la categoría Veteranes A femenino y Yolanda Cebrian en la Veteranes B. Finalmente, Anna Mor Triquell ha siete la ganadora de Máster femenino.

En las categorías especiales, el Sícoris Club ha sido el club con más participantes (18), mientras que Serosense ha sido la empresa con más representación con 9 participantes. La participante más joven ha sido Gilette Faura Colomina, mientras que la persona más veterana ha sido Lourdes Aguilà Gómez.