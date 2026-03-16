Cincuenta y dos sentencias firmes por delitos sexuales en 2025 en Lleida

Los juzgados de Lleida dictaron el año pasado 52 sentencias firmes por delitos sexuales, la mayor cifra en 4 años. En 16 casos tanto los agresores como las víctimas eran menores. Muchos de los juicios se celebraron en la Audiencia, donde hubo una media de uno por semana. En los últimos años, suponen un 60% del total de las vistas en este tribunal.

Los juzgados leridanos dictaron el año pasado un total de 52 sentencias firmes por delitos contra la libertad sexual. Una cifra que aumenta año tras año desde hace un lustro. En 2024 fueron 48, lo que ya era entonces la cifra más alta desde el año 2020. Así se desprende de los datos publicados por el ministerio de Justicia. Del total de condenados por violencia sexual, 32 de ellos agredieron a niños o adolescentes. En este sentido, 16 de los penados por abusar de menores tenían menos de 18 años, casi el doble que en 2024, cuando fueron nueve.

Los datos de Justicia muestran que 47 condenados por agresiones sexuales eran hombres. Otros cinco eran mujeres, todas ellas menores cuyas víctimas también eran niños o adolescentes. En cuanto a las medidas judiciales a menores condenados, a siete les impusieron el ingreso en un centro en régimen cerrado. En adultos, se dictaron 26 penas de prisión. A falta de que se publiquen los datos definitivos de 2025, hasta el mes de septiembre se han registrado un total de 239 denuncias por delitos sexuales en las comarcas leridanas. Esto representa un 14% más respecto al mismo periodo de 2024. De las denuncias, 95 fueron por violaciones. En 2024, según datos del ministerio de Interior, Lleida se mantuvo como la tercera provincia con la mayor tasa de delitos sexuales, con 7 hechos conocidos por cada 10.000 habitantes. El ministerio da cuenta de un incremento de la tasa registrada en 2023, que fue de 6,2.

Mayoría en la Audiencia

Los juicios que pueden comportar penas más graves tienen lugar en la Audiencia de Lleida, con una media de un juicio por semana. Representan cerca del 60% de los casos, es decir, dos de cada tres vistas. Por ejemplo, en febrero hubo cinco, con tres conformidades y sendas condenas tras un pacto entre las partes y el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados. La semana pasada, fue juzgado un hombre acusado de violar a una usuaria de un centro de menores en el que él trabajaba. Jueces, fiscales y letrados señalan que son un indicador del aumento de casos denunciados en los últimos años.

Acude a juicio con una bolsa para ingresar directamente en la cárcel

Se da la circunstancia de que en uno de los juicios que se celebró el año pasado en la Audiencia por delitos sexuales se vivió una escena muy poco habitual, por no decir insólita. Ocurrió el pasado 17 de diciembre. Un acusado por varios delitos sexuales acudió a la vista con una bolsa con sus pertenencias ante la previsión de que ese mismo día sería encarcelado, como informó este periódico. J.A.R.C. aceptó 18 años de prisión por abusar sexualmente de siete menores de edad, entre ellas sus dos hijas y una sobrina, en la Val d’Aran. El acusado llevaba una bolsa de deporte y, cuando finalizó la vista oral por conformidad, fue trasladado por los Mossos d’Esquadra a una de las celdas del Canyeret, para poco después ingresar en el Centre Penitenciari Ponent. En el juicio su letrada pidió que ingresara en la cárcel Quatre Camins de la Roca del Vallès porque residía en Barcelona con su pareja. También se da la circunstancia de que el condenado, de 42 años, ya fue juzgado el 24 de septiembre por presuntos abusos a una menor, amiga de sus hijas, pero por ese caso la Audiencia de Lleida le absolvió en diciembre por falta de pruebas. En ese primer juicio las dos hijas explicaron que habían denunciado a su padre, que regentaba un establecimiento en Vielha. La hija menor dijo que le había hecho fotografías sexuales.

El año pasado hubo varios juicios por delitos sexuales saldados con conformidades minutos antes de la celebración de la vista. Muchas conformidades se alcanzaron después de que los acusados indemnizaran a las víctimas. Hasta que el fiscal no certificaba que se había hecho el ingreso no se alcanzaba el acuerdo. En todos los casos se rebajaba la pena al aplicar las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño. Así se evitaba que la víctima declarara de nuevo, lo que supone una revictimización.