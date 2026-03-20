Detenido un ladrón reincidente por el asalto a una gasolinera en Els Mangraners

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Los Mossos d'Esquadra arrestaron ayer a un ladrón multirreincidente, de 28 años, acusado de ser el autor del atraco a una gasolinera el pasado 8 de marzo en Els Mangraners. El detenido es un conocido delincuente, ya que acumula más de una treintena de antecedentes. Los hechos tuvieron lugar sobre las 10.00 horas del pasado 8 de marzo, cuando un hombre asaltó violentamente la gasolinera situada en la calle Miguel Hernàndez de Lleida, junto a la carretera N-240 , como ya publicó SEGRE.

El ladrón iba encapuchado y amenazó con una pistola a la dependienta para lograr llevarse la recaudación. Después, huyó en un vehículo. Inmediatamente, se desplegó el dispositivo Gàbia de los Mossos, que consiste en cerrar las vías por donde los delincuentes pueden huir, para intentar localizarlo.

Ante el resultado negativo de la búsqueda, los agentes de la Unidad de Investigación de la ABP del Segrià se hicieron cargo de la investigación y pudieron identificar al presunto autor del atraco, que ya estaba monitorizado por los investigadores ante su amplio historial delictivo. Ayer, sobre las 6.00 horas, se efectuó una entrada en un domicilio de la calle Mossèn Salvador de Lleida, donde se detuvo al sospechoso.

La investigación continúa abierta para intentar averiguar si el detenido puede estar implicado en otros hechos. Está previsto que el arrestado pase hoy a disposición judicial.

Entretanto, los Mossos continúan con la investigación para localizar al autor de los atracos a punta de cuchillo a estancos que tuvieron lugar el martes en Belianes, Anglesola y Bellpuig. El ladrón iba con el rostro tapado por un pasamontañas y gafas oscuras tipo mosca mientras que otra persona lo esperaba fuera con un vehículo. Este mismo turismo, un Seat Ibiza negro, fue abandonado e incendiado a primera hora de la tarde del martes en Tàrrega, justo después de los asaltos (ver SEGRE de ayer). Asimismo, los agentes investigan la vinculación de estos asaltos (un robo consumo y dos en tentativa) con varios incendios intencionados de vehículos en el Urgell. El lunes, aparecieron cuatro coches incendiados intencionadamente en la Vall del Corb.