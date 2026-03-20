EMERGENCIAS
El trabajador accidentado en la calle Acadèmia de Lleida cayó de tres pisos
El hombre resultó herido crítico
El hombre que resultó herido crítico el pasado martes al mediodía mientras trabajaba en una obra de la calle Acadèmia se precipitó de un tercer piso y cayó al patio de otro edificio. El accidente tuvo lugar en el número 5 de la calle y no en el número 3, como se podía percibir a partir de la foto que publicó SEGRE ayer por error. El trabajador fue atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques y trasladado al Arnau de Vilanova.