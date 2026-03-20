El trabajador accidentado en la calle Acadèmia de Lleida cayó de tres pisos

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El hombre que resultó herido crítico el pasado martes al mediodía mientras trabajaba en una obra de la calle Acadèmia se precipitó de un tercer piso y cayó al patio de otro edificio. El accidente tuvo lugar en el número 5 de la calle y no en el número 3, como se podía percibir a partir de la foto que publicó SEGRE ayer por error. El trabajador fue atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques y trasladado al Arnau de Vilanova.