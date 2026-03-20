Un senegalés de Lleida recurre al ADN para agrupar a sus cuatro hijos

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un senegalés afincado en Lleida y con papeles de residencia en regla ha tenido que recurrir al ADN para demostrar que sus cuatro hijos lo son y para obtener la autorización para reagruparlos. El consulado español en Dakar había tumbado los trámites alegando la “baja fiabilidad del Registro Civil” y tras poner en duda “la autenticidad y fiabilidad de la documentación” presentada para activar el proceso. Eso, añadía en su resolución, “hace dudar de la veracidad de la filiación y del propósito de la reagrupación”.

Sin embargo, una prueba de ADN efectuada en septiembre por un laboratorio acreditado “concluye que la paternidad del reagrupante respecto de los cuatro menores resulta acreditada”, lo que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a revocar la resolución del ministerio de Asuntos Exteriores que denegó la reagrupación de la familia. Impone 500 € de costas a la Administración.