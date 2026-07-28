La línea de la costa recobra parte del tráfico de trenes

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Las líneas de trenes R13 y R14 de Rodalies recuperarán durante el día de hoy la circulación entre las estaciones de Lleida Pirineus y Les Borges Blanques, después de que la semana pasada se interrumpiera el servicio entre Lleida y la Plana de Picamoixons por un robo de cable que provocó daños en la infraestructura.

El servicio ferroviario entre Lleida y Les Borges Blanques se prestará con 5 trenes por sentido al día, y según informó Renfe, se combinará con el transporte alternativo por carretera entre Lleida y la Plana de Picamoixons en ambos sentidos.

Mientras duren los trabajos de Adif para la reposición de los equipos dañados en el tramo entre Les Borges Blanques y Picamoixons, continuará habilitado el servicio por carretera, con paradas intermedias en el trayecto.

La incidencia en la infraestructura se detectó el lunes a las 23.00 horas y supuso varios incendios y “graves daños” en la línea ferroviaria de la costa. Ante esta situación, el ente gestor activó un Plan Alternativo de Transporte (PAT) para garantizar la movilidad de los pasajeros.

Adif afirmó que presentaría una denuncia a los Mossos d’Esquadra, con quien se coordinan para frenar los robos en instalaciones ferroviarias. Las líneas R13 y R14 son algunas de las líneas más afectadas por este tipo de delitos.

Retrasos

Por otro lado, ayer se registraron retrasos que superaban los 45 minutos en las mismas líneas R13 y R14, que conectan Lleida con Barcelona por Valls y por Reus. Las demoras se produjeron por una “incidencia técnica” entre las estaciones de Sitges y Garraf. El convoy averiado se estacionó en paralelo con otro para trasladar a los viajeros. Una hora más tarde se recuperó la marcha de los trenes.