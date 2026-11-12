El acusado de matar a un taxista en Lleida dice que no subió a ningún taxi aquella noche

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El acusado de matar a un taxista en Lleida la madrugada del 10 de abril del 2022 ha negado los hechos este jueves en la Audiencia de Lleida. El joven ha rectificado la primera declaración ante la jueza y ha asegurado que aquella noche volvió caminando hacia casa después de una celebración familiar. "No subí a ningún taxi y no lo maté", ha afirmado respondiendo únicamente a su abogada. El chico ha atribuido la primera versión a una confusión de fechas y ha situado el trayecto en taxi hasta una gasolinera de la Bordeta el día 1 de abril y no la noche de los hechos. Según ha explicado, se encontró con un vendedor de marihuana a quien unas semanas antes había dado un cuchillo –que las acusaciones consideran el arma del crimen– a cambio de droga.

En su declaración, el joven ha explicado que la noche del crimen celebraba el cumpleaños de un tío en un bar colombiano de la avenida Francesc Macià y que después volvió a pie hacia casa, al final de la calle Alcalde Costa. Ha atribuido la confusión de fechas a los "nervios" y la "angustia" con la que declaró ante la jueza en noviembre de 2023, cuándo hacía pocas semanas que había ingresado en prisión después de ser detenido.

El acusado también ha reconocido que se llevó dos cuchillos de mango verde del matadero de Mollerussa donde había trabajado hasta marzo de 2022. Según ha declarado, ya no servían para trabajar y el encargado le había dado permiso para llevárselos, una afirmación que su superior negó durante el juicio. El joven ha explicado que se quedó el cuchillo más grande en casa y que cambió el pequeño por marihuana con un hombre que conocía como Ali porque no tenía dinero para pagarle la droga.

Las acusaciones ven probada la autoría a través de los indicios

La Fiscalía, que ha mantenido la petición de 22 años y medio de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, ha defendido que el cuchillo encontrado en el contenedor próximo al lugar de los hechos es el arma del crimen y que el conjunto de pruebas apunta al acusado. Ha destacado que el ADN del joven se encontró en el mango, que el segundo cuchillo se encontró en su casa y que una pisada de calzado localizada en el taxi es compatible con unas zapatillas que él reconoció tener.

La fiscal también ha recordado que su teléfono registró cuatro llamadas en una zona próxima a Blondel ocho minutos antes de que el taxi arrancara y que, acto seguido, el aparato dejó de registrar actividad, aunque el acusado ha asegurado que nunca lo apagaba. Según la Fiscalía, lo desconectó o lo puso en modo avión para evitar que quedara grabada la ubicación.

La Fiscalía también ha rechazado que hubiera ningún móvil relacionado con conflictos dentro de la comunidad islámica. "Es una cortina de humo de la defensa", ha afirmado. Además, ha acusado al joven de haber mentido y haber ido adaptando su versión de los hechos a medida que avanzaba la investigación. Según la fiscal, las contradicciones de su relato refuerzan el resto de indicios.

Con respecto a la calificación de los hechos, la fiscal ha sostenido que el acusado actuó con alevosía y ensañamiento, ya que atacó a la víctima por sorpresa y por detrás y la siguió apuñalando mientras intentaba huir. El taxista recibió 26 cuchilladas, las más graves en el corazón, la yugular y el esófago.

La acusación particular, que reclama 23 años de prisión, también ha cuestionado el cambio de versión del procesado y ha considerado que ha ido adaptando el relato a las pruebas conocidas durante la investigación. El abogado ha puesto en duda que hubiera cambiado un cuchillo por marihuana y ha señalado la contradicción entre haber admitido inicialmente que había subido a un taxi la noche del crimen y negarlo ahora. "Tenemos el pleno convencimiento de que el acusado es el culpable de los hechos", ha concluido la representación de la familia.

La defensa cuestiona las pruebas contra el acusado

Por el contrario, la defensa ha pedido la absolución porque no se ha demostrado quién mató al taxista. La abogada ha remarcado que ninguno de los más de 50 testigos y peritos que han declarado durante el juicio ha visto al acusado subir al taxi, estar en el lugar del crimen o huir después de la agresión.

La letrada también ha puesto en duda que se pueda identificar al joven en las imágenes de las cámaras de vigilancia, reproducidas este jueves en la sala. Las grabaciones muestran a un hombre subiendo al taxi en la avenida de Blondel y, posteriormente, huyendo por la travesía de Extremadura, junto a la calle del Sifó. Aunque los Mossos aseguraron el miércoles que la persona que aparece coincide biométricamente con el acusado, la defensa sostiene que no se trata de su representado.

En esta línea, la abogada ha cuestionado que la investigación policial haya agotado todas las líneas posibles y ha destacado que no se encontraron huellas digitales ni restos de ADN del acusado en el interior del taxi. Según la defensa, la acusación se basa en indicios y, si el jurado tiene dudas razonables sobre la autoría, tiene que dictar una sentencia absolutoria. Este viernes se entregará el objeto del veredicto al jurado popular para que empiece a deliberar.