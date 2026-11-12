La Paeria añadirá más autobuses a la línea L7 en respuesta a las quejas de los usuarios

Un autobús de la línea L7 recogiendo viajeros en la parada de la avenida Blondel. - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

El ayuntamiento de Lleida reforzará la línea L7 de los buses urbanos, que cubre el recorrido Costa de Mangraners-Secà de Sant Pere. Así lo ha informado esta mañana el gobierno municipal en la comisión de Seguridad y Movilidad, según ha podido saber este diario. La medida se aplicará después de las quejas de los usuarios por su colapso y falta de frecuencias.

Concretamente, se sumará un bus más a esta línea, que se sacará de la que hace el recorrido de la L20 (Ronda). Un refuerzo que se complementará con una revisión de los horarios de la L7 para prestar un mejor servicio. También han informado de que la Paeria comprará 2 buses de segunda mano.