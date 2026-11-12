La Paeria añadirá más autobuses a la línea L7 en respuesta a las quejas de los usuarios
Comprará dos buses de segunda mano y sacará otro de la línea L20. También revisará los horarios
El ayuntamiento de Lleida reforzará la línea L7 de los buses urbanos, que cubre el recorrido Costa de Mangraners-Secà de Sant Pere. Así lo ha informado esta mañana el gobierno municipal en la comisión de Seguridad y Movilidad, según ha podido saber este diario. La medida se aplicará después de las quejas de los usuarios por su colapso y falta de frecuencias.
Concretamente, se sumará un bus más a esta línea, que se sacará de la que hace el recorrido de la L20 (Ronda). Un refuerzo que se complementará con una revisión de los horarios de la L7 para prestar un mejor servicio. También han informado de que la Paeria comprará 2 buses de segunda mano.
Carta a la directora
La línia L7 d’autobusos de Lleida
TXUS